«Нах*й, россияне!». Житель Севастополя неожиданно указал оккупантам единственно правильный для них курс — видео

19 июля, 10:27
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Что именно так рассердило мужчину в плавках, не ясно (Фото:Скриншот видео Zn_Portnova/Twitter)

Что именно так рассердило мужчину в плавках, не ясно (Фото:Скриншот видео Zn_Portnova/Twitter)

В соцсетях появилось новое подтверждение того, что реальные настроения в обществе во временно подконтрольном РФ Крыму отнюдь не такие, как пытается представить кремлевская пропаганда.

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За девять лет жизни в оккупации местное население в полной мере ощутило все прелести так называемого «русского мира».

Сначала кремлевский режим занялся правовым произволом лишив многих жителей полуострова их собственности, и начав политические репрессии против крымских татар, а с началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину ситуация с безопасностью там оказалась настолько критической, что и вовсе поставила крест на туристической сфере.

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Оказалось, что, когда вокруг взрываются военные базы, аэродромы и склады с боеприпасами, а единственный мост, соединяющий Крым с территорией России, в любой момент может подвергнуться очередному удару, жить становится довольно некомфортно.

В таких условиях нервы некоторых местных жителей уже просто не выдерживают, и они начинают высказывать понаехавшим оккупантам все, что о них думают.

Так, в Севастополе неизвестный в плавках, вероятно, употребив перед этим алкоголя, неожиданно решил указать россиянам единственно правильный для них курс.

«Нах*й отсюда, россияне! Нах*й, Россия! Нах*й!» — требовал возмущенный мужчина.

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https://twitter.com/Zn_Portnova/status/1681378887543017476

Чем именно мог быть вызван подобный приступ гнева, не ясно.

В то же время пользователи соцсетей отмечают, что, как правило, на языке у пьяного то, что у трезвого на уме, и, скорее всего, таких людей в Крыму на самом деле довольно много.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Севастополь Российская агрессия Россияне Война России против Украины

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