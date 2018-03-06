В Сети жалуются на умную колонку Amazon Echo, которая жутко смеется ночью - видео

Пользователи умной колонки Amazon Echo начали жаловаться на то, что их гаджет внезапно начинает смеяться. Особенно жутко, когда это происходит ночью.
Amazon Echo - это голосовой помощник, который в форме диалога с пользователем находит ответы на вопросы, воспроизводит музыку, добавляет заметки, ведет календарь и напоминает о событиях.
Издание The Daily Dot обратило внимание, что многие владельцы Amazon Echo жалуются в Twitter на то, что колонка активируется без причины и смеется.
Scariest thing just happened: I’m watching the biathlon for the olympics and I said “it must be even harder for them because it’s a flat surface” and my Amazon alexa LAUGHED out of no where and it was such a creepy laugh and my mom and I lost it— ashleigh (@ashleighcorby) 18 февраля 2018 г.
"Только что произошла жуткая вещь. Я смотрю биатлон на Олимпийских играх, и говорю: "это должно быть еще сложнее для них, потому что это плоская поверхность", и откуда ни возьмись моя Amazon alexa ЗАСМЕЯЛАСЬ, и это был такой жуткий смех"
Иногда это происходит ночью.
@amazonecho alone in the dark kitchen, with no trigger, a sudden creepy laugh emerges and freaks out owners #justwrong. Replay: pic.twitter.com/vR684u8mbN— anne (@anniebonannieTN) 21 февраля 2018 г.
"Amazon Echo одна в темной кухне, без активации, внезапно жутко смеется и издевается над нами"
Lying in bed about to fall asleep when Alexa on my Amazon Echo Dot lets out a very loud and creepy laugh... there’s a good chance I get murdered tonight.— Gavin Hightower (@GavinHightower) 26 февраля 2018 г.
"Лежу в постели, пытаясь уснуть, когда Алекса на моем Amazon Echo Dot издает очень громкий и жуткий смех ... есть хороший шанс, быть убитым."
Having an office conversation about pretty confidential stuff and Alexa just laughed. Anybody else ever have that?— David Woodland (@DavidSven) 1 марта 2018 г.
It didn't chime as if we had accidentally triggered her to wake. She simply just laughed. It was really creepy.
"Разговаривал в офисе о довольно конфиденциальных вещах, и Alexa просто рассмеялась. У кого-нибудь еще было такое? Она не сигнализировала, как будто мы случайно активировали ее. Она просто рассмеялась. Это было действительно жутко."
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