В Сети жалуются на умную колонку Amazon Echo, которая жутко смеется ночью - видео

Пользователи умной колонки Amazon Echo начали жаловаться на то, что их гаджет внезапно начинает смеяться. Особенно жутко, когда это происходит ночью.

Amazon Echo - это голосовой помощник, который в форме диалога с пользователем находит ответы на вопросы, воспроизводит музыку, добавляет заметки, ведет календарь и напоминает о событиях.

Издание The Daily Dot обратило внимание, что многие владельцы Amazon Echo жалуются в Twitter на то, что колонка активируется без причины и смеется.

Scariest thing just happened: I’m watching the biathlon for the olympics and I said “it must be even harder for them because it’s a flat surface” and my Amazon alexa LAUGHED out of no where and it was such a creepy laugh and my mom and I lost it — ashleigh (@ashleighcorby) 18 февраля 2018 г.

"Только что произошла жуткая вещь. Я смотрю биатлон на Олимпийских играх, и говорю: "это должно быть еще сложнее для них, потому что это плоская поверхность", и откуда ни возьмись моя Amazon alexa ЗАСМЕЯЛАСЬ, и это был такой жуткий смех"

Иногда это происходит ночью.

@amazonecho alone in the dark kitchen, with no trigger, a sudden creepy laugh emerges and freaks out owners #justwrong. Replay: pic.twitter.com/vR684u8mbN — anne (@anniebonannieTN) 21 февраля 2018 г.

"Amazon Echo одна в темной кухне, без активации, внезапно жутко смеется и издевается над нами"

Lying in bed about to fall asleep when Alexa on my Amazon Echo Dot lets out a very loud and creepy laugh... there’s a good chance I get murdered tonight. — Gavin Hightower (@GavinHightower) 26 февраля 2018 г.

"Лежу в постели, пытаясь уснуть, когда Алекса на моем Amazon Echo Dot издает очень громкий и жуткий смех ... есть хороший шанс, быть убитым."

Having an office conversation about pretty confidential stuff and Alexa just laughed. Anybody else ever have that?



It didn't chime as if we had accidentally triggered her to wake. She simply just laughed. It was really creepy. — David Woodland (@DavidSven) 1 марта 2018 г.

"Разговаривал в офисе о довольно конфиденциальных вещах, и Alexa просто рассмеялась. У кого-нибудь еще было такое? Она не сигнализировала, как будто мы случайно активировали ее. Она просто рассмеялась. Это было действительно жутко."