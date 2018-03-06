В Сети жалуются на умную колонку Amazon Echo, которая жутко смеется ночью - видео

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В Сети жалуются на умную колонку Amazon Echo, которая жутко смеется ночью - видео
коллаж НВ

Пользователи умной колонки Amazon Echo начали жаловаться на то, что их гаджет внезапно начинает смеяться. Особенно жутко, когда это происходит ночью.

Amazon Echo - это голосовой помощник, который в форме диалога с пользователем находит ответы на вопросы, воспроизводит музыку, добавляет заметки, ведет календарь и напоминает о событиях. 

Издание The Daily Dot обратило внимание, что многие владельцы Amazon Echo жалуются в Twitter на то, что колонка активируется без причины и смеется.

"Только что произошла жуткая вещь. Я смотрю биатлон на Олимпийских играх, и говорю: "это должно быть еще сложнее для них, потому что это плоская поверхность", и откуда ни возьмись моя Amazon alexa ЗАСМЕЯЛАСЬ, и это был такой жуткий смех"

Иногда это происходит ночью.

"Amazon Echo одна в темной кухне, без активации, внезапно жутко смеется и издевается над нами" 

 

"Лежу в постели, пытаясь уснуть, когда Алекса на моем Amazon Echo Dot издает очень громкий и жуткий смех ... есть хороший шанс, быть убитым."

"Разговаривал в офисе о довольно конфиденциальных вещах, и Alexa просто рассмеялась. У кого-нибудь еще было такое? Она не сигнализировала, как будто мы случайно активировали ее. Она просто рассмеялась. Это было действительно жутко."

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