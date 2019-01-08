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В Сети заметили, что у Бреда Пита такая же прическа, как у его подруг. Одна из них прокомментировала эту теорию

Сегодня, 18:16
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Гвиннет Пэлтроу прокомментировала одинаковые прически Брэда Питта и его подруг

скрин из видео

В деле про прически Брэда Питта неожиданный поворот.

В июле 2018 года фотограф Сара МакГонагалл заметила, что Брэд Питт носит такие же прически, как у его подруг и опубликовала в Twitter, как доказательство вырезку из журнала. 

Тогда пользователи соцсети стали присылать ей другие подтверждения этой теории.   

На этих выходных, когда в соцсетях в очередной раз всплыла эта тема, одна из бывших Питта американская актрисса Гвинет Пэлтроу прокомментировала фотографию отшутившись, что на самом деле  это они выглядят как он. 

На ответ Пэлтроу обратило внимание сообщество, которое собирает комментарии звезд шоу-бизнеса. 

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mind = blown. #CommentsByCelebs

Публикация от Comments By Celebs (@commentsbycelebs)

 

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