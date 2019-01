В Сети заметили, что у Бреда Пита такая же прическа, как у его подруг. Одна из них прокомментировала эту теорию

В июле 2018 года фотограф Сара МакГонагалл заметила, что Брэд Питт носит такие же прически, как у его подруг и опубликовала в Twitter, как доказательство вырезку из журнала.

I saw this news article about Brad Pitt and now I can't stop thinking about it. pic.twitter.com/OytJQD5rli