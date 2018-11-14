14 ноября 2018, среда

Game Over. В Сети заблокировали игру, в которой нужно было отбиваться лопатой от Тимошенко

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Спастись поможет только лопата
Fill Feaouill via Facebook

Спастись поможет только лопата

Сайт с игрой, в которой нужно было отбиваться от лидера ВО Батькивщина Юлии Тимошенко с помощью лопаты, был заблокирован нидерландским регистратором. 

Об этом в Facebook написал аниматор и создатель игры Fill Feaouill. Также он сообщил НВ, что не будет переносить игру на новый домен, поскольку все, кто хотел, в нее поиграли и теперь он будет работать "над чем-то новым",

Напомним, ранее В Сети появилась игра, в которой нужно победить лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко с помощью лопаты. Ее геймплей построен так, что у вас постоянно уменьшается ментальное здоровье. Когда Юлия Владимировна атакует своей речью, ее рейтинг не меняется. Единственный способ спастись - это отогнать ее лопатой.

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