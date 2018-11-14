Game Over. В Сети заблокировали игру, в которой нужно было отбиваться лопатой от Тимошенко

Сайт с игрой, в которой нужно было отбиваться от лидера ВО Батькивщина Юлии Тимошенко с помощью лопаты, был заблокирован нидерландским регистратором.
Об этом в Facebook написал аниматор и создатель игры Fill Feaouill. Также он сообщил НВ, что не будет переносить игру на новый домен, поскольку все, кто хотел, в нее поиграли и теперь он будет работать "над чем-то новым",
Напомним, ранее В Сети появилась игра, в которой нужно победить лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко с помощью лопаты. Ее геймплей построен так, что у вас постоянно уменьшается ментальное здоровье. Когда Юлия Владимировна атакует своей речью, ее рейтинг не меняется. Единственный способ спастись - это отогнать ее лопатой.
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Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
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