22 июня 2018, пятница

В Сети стал популярным Instagram с раритетными снимками звезд до эпохи социальных сетей

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Актеры Киану Ривз и Джиллиан Андерсон
velvetcoke via Instagram

Актеры Киану Ривз и Джиллиан Андерсон

Фотографии и видео в профиле Velvet Coke сделаны задолго до появления социальных сетей, а некоторые еще до интрернета. 

В нем публикуются редкие и старые снимки папарацци, кадры из фильмов, отрывки концертов, постеры, которые передают эпоху шоу-бизнеса ХХ века. 

Бритни Спирс получает премию Лучший поп-артист на American Music Awards

 

Легендарное выступление Джонни Кэша в тюрьме Фолсом

Johnny Cash performing for inmates at Folsom Prison.

Публикация от Velvet Coke ™ (@velvetcoke)

 

Культовое интервью фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри: A Musical Prostitute

Freddie Mercury’s famous interview from March 1984.

Публикация от Velvet Coke ™ (@velvetcoke)

 

Отрывок из популярного в 90-х ТВ-шоу Принц из Беверли-Хиллз с Уиллом Смиттом в главной роли 

Fresh Prince breaking the fourth wall: If we so rich...

Публикация от Velvet Coke ™ (@velvetcoke)

 

Папарацци сфотографировал актеров Джареда Лето и Кэмерон Диаз во время прогулки

 

Топмодель Синди Кроуфорд в культовой рекламе Pepsi

 

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