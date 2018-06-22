В Сети стал популярным Instagram с раритетными снимками звезд до эпохи социальных сетей

Фотографии и видео в профиле Velvet Coke сделаны задолго до появления социальных сетей, а некоторые еще до интрернета.

В нем публикуются редкие и старые снимки папарацци, кадры из фильмов, отрывки концертов, постеры, которые передают эпоху шоу-бизнеса ХХ века.

Бритни Спирс получает премию Лучший поп-артист на American Music Awards

Легендарное выступление Джонни Кэша в тюрьме Фолсом

Культовое интервью фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри: A Musical Prostitute

Отрывок из популярного в 90-х ТВ-шоу Принц из Беверли-Хиллз с Уиллом Смиттом в главной роли

Папарацци сфотографировал актеров Джареда Лето и Кэмерон Диаз во время прогулки

Топмодель Синди Кроуфорд в культовой рекламе Pepsi