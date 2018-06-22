В Сети стал популярным Instagram с раритетными снимками звезд до эпохи социальных сетей

Фотографии и видео в профиле Velvet Coke сделаны задолго до появления социальных сетей, а некоторые еще до интрернета.
В нем публикуются редкие и старые снимки папарацци, кадры из фильмов, отрывки концертов, постеры, которые передают эпоху шоу-бизнеса ХХ века.
Бритни Спирс получает премию Лучший поп-артист на American Music Awards
Легендарное выступление Джонни Кэша в тюрьме Фолсом
Культовое интервью фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри: A Musical Prostitute
Отрывок из популярного в 90-х ТВ-шоу Принц из Беверли-Хиллз с Уиллом Смиттом в главной роли
Папарацци сфотографировал актеров Джареда Лето и Кэмерон Диаз во время прогулки
Топмодель Синди Кроуфорд в культовой рекламе Pepsi
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