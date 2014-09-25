В Сети сравнили, как канадцы и финны прогоняют со двора диких медведей. Абсолютно противоположный подход Сегодня, 12:42 15 Цей матеріал також доступний українською Оба метода оказались эффективными скрин из видео

Не удивительно, если окажется, что финские медведи окажутся более нервными.

Пользователи соцсети Tumblr сравнили подход жителей Канады и Финляндии к диким медведям, которые забрели к ним во двор. На забавные ролики обратило внимание издание Bored Panda.

Канадец человек и канадец медведь оказались очень вежливыми.

А вот финны ведут себя более резко. Так медведя и до инфаркта можно довести

На них даже нарисовали карикатуры.

ask-finny via Tumblr