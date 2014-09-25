В Сети сравнили, как канадцы и финны прогоняют со двора диких медведей. Абсолютно противоположный подход
Сегодня, 12:42
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Не удивительно, если окажется, что финские медведи окажутся более нервными.
Пользователи соцсети Tumblr сравнили подход жителей Канады и Финляндии к диким медведям, которые забрели к ним во двор. На забавные ролики обратило внимание издание Bored Panda.
Канадец человек и канадец медведь оказались очень вежливыми.
А вот финны ведут себя более резко. Так медведя и до инфаркта можно довести
На них даже нарисовали карикатуры.
ask-finny via Tumblr