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В Сети сравнили, как канадцы и финны прогоняют со двора диких медведей. Абсолютно противоположный подход

Сегодня, 12:42
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Оба метода оказались эффективными

скрин из видео

Не удивительно, если окажется, что финские медведи окажутся более нервными. 

Пользователи соцсети Tumblr сравнили подход жителей Канады и Финляндии к диким медведям, которые забрели к ним во двор. На забавные ролики обратило внимание издание Bored Panda.

Канадец человек и канадец медведь оказались очень вежливыми. 

А вот финны ведут себя более резко. Так медведя и до инфаркта можно довести

На них даже нарисовали карикатуры. 

ask-finny via Tumblr

Теги:   Дикие животные

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