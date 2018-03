В Сети смеются над пальцами Кейт Миддлтон. И над таблоидом Daily Mail, который написал о них

Пользователи Сети высмеивают фотографию, на которой у герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон пальцы неестественно одинаковой длины, и удивляются, почему издание Daily Mail печатает об этом статью.

Британский таблоид Daily Mail 12 марта опубликовал (двухстраничную!) статью с заголовком "Почему пальцы Кейт Мидлтон одинаковой длины?"

В Twitter представили, как авторы пришли к такой идее.

“I’ve got an idea: we could do a thing about the size of Kate’s fingers being all the same size”.

“They aren’t, though”.

“Prove it”.

“I’ve done a box round them and they don’t touch the same line”.

“We shall publish anyway”. pic.twitter.com/cMMDfUs51V — Stig Abell (@StigAbell) 12 марта 2018 г.

"- У меня идея: мы може сделать заметку про размер пальцев Кейт, они одинакового размера.

- Но это неправда

- Докажи

- Я обвел их линией, и они к ней не прикасаются

- Мы все равно ее напечатаем"

Two pages. There are so many things to report in this world and they've devoted two pages to this. — ⌘ Daniel is flying (@danielfrugt) 13 марта 2018 г.

"Две страницы. Так много вещей в этом мире, о которых можно было бы написать, но они отвели две страницы для этого"

I’m trying to figure out if that would make piano technique easier or harder. — (((Thrill Science))) (@ThrillScience) 13 марта 2018 г.

"Я пытаюсь представить, это упрощает или усложняет игру на фортепиано"

"Страницы 22-23. Страницы двадцать два - двадцать три. СТРАНИЦЫ. ДВАДЦАТЬ. ДВААААААА"

Actually, if you examine Kate's fingers close up, they do look the same length. pic.twitter.com/8qVvjfnK14 — Bacardi Oakheart (@Midgetgems26) 11 марта 2018 г.

"На самом деле, если вы изучаете пальцы Кейт, они выглядят одинаково"

“WHY ARE KATE’S FINGERS ALL THE SAME LENGTH?” pic.twitter.com/StrJJIUjE5 — Ian McDougall (@IanMcDougall1) 11 марта 2018 г.

“Why are Kate’s fingers all the SAME length?” pic.twitter.com/tHNcZf9BWo — Zorro P Freely ????????????????❄️ (@banalyst) 11 марта 2018 г.