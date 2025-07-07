Криворожский фотограф показал, как ворон эмоционально освежается в воде во время жары — фото
В сети показали, как купается ворон (Фото: Viktor Sevidov/Facebook)
Криворожский фотограф-анималист Виктор Севидов обнародовал в соцсетях кадры, как эмоциональный квак плещется в воде.
Об этом сообщило локальное медиа Известно. На кадрах видно, как птица ходит по воде, вероятно, в поисках добычи. Поскольку на улице жарко, ворон охлаждается в маленьком источнике.
Квак является представителем семейства цаплевых, свое название получил благодаря характерному голосу. Эту птицу также называют ночной цаплей, поскольку она активна преимущественно в вечерние и ночные часы.
Вид охраняется Бернской конвенцией и Директивой ЕС по охране птиц.