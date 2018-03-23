В Сети появился фейк о том, что фраза BFF помогает определить безопасность Facebook-аккаунта

Пользователи социальной сети Facebook распространяют сообщение о том, что с помощью букв BFF, можно проверить безопасность своего аккаунта. На самом деле нет.

По словам пользователей, если написать фразу BFF и она окрасится в зеленый цвет, значит ваш акаунт защищен, если нет - нужно сменить пароль.

21 марта вокруг социальной сети Facebook разразился скандал, якобы компания Cambridge Analytica незаконно получила данные о 50 млн американских пользователей соцсети и смогла продавать таргетированную политическую рекламу, что привело в конечном счете к избранию Дональда Трампа президентом.

На самом деле BFF это аббревиатура сервиса Facebook Text Delight, написав и нажав на которую вы "даете пять" своему собеседнику. BFF расшифровывается как Best friends forever (рус. лучшие друзья навсегда).

Это не единственная комманда Text Delight, например, написав best wishes, появятся конфети.