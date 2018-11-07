В Сети появилось умиляющее видео с медвежонком, который забирается на гору. Зоозащитники увидели в нем опасность

Медвежонок такой маленький, а уже известен на весь мир, как тренер по мотивации.
Член совета дректоров WWFCanada Зиа Тонг опубликовала в своем Twitter ролик с медвежонком, который пытается забраться на горку. Ему это удалось после нескольких драматичных попыток. Видео собрало более 22 миллионов просмотров в Twitter.
We could all learn a lesson from this baby bear: Look up & don't give up. pic.twitter.com/nm0McSYeqY— IM????HIM (@ziyatong) 3 ноября 2018 г.
Мы должны усвоить урок от этого медвежонка: смотри вверх и никогда не сдавайся
На ролик обратили внимание зоозащитники, которые объяснили "темную" сторону этого видео. Они говорят, что животные боятся дронов и начинают паниковать, когда их видят или слышат.
Ziya, can you address the potential wildlife welfare issues here from the drone harassment? Glad to see a wildlife tweet go viral, but it seems important to get the right message out.— Clayton T. Lamb (@ClaytonTLamb) 5 ноября 2018 г.
-a concerned #grizzlybear expert
Зиа, могли бы вы обратить внимание на проблему потенциального вреда дикой природе в связи с использованием дрона? Рад, что твит о диких животных стал вирусным, но, мне кажется, очень важно дать здесь правильный посыл.
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