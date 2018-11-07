07 ноября 2018, среда

В Сети появилось умиляющее видео с медвежонком, который забирается на гору. Зоозащитники увидели в нем опасность

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Медвежонок достиг своей цели
скрин из видео

Медвежонок достиг своей цели

Медвежонок такой маленький, а уже известен на весь мир, как тренер по мотивации. 

Член совета дректоров WWFCanada Зиа Тонг опубликовала в своем Twitter ролик с медвежонком, который пытается забраться на горку. Ему это удалось после нескольких драматичных попыток. Видео собрало более 22 миллионов просмотров в Twitter.

Мы должны усвоить урок от этого медвежонка: смотри вверх и никогда не сдавайся

На ролик обратили внимание зоозащитники, которые объяснили "темную" сторону этого видео. Они говорят, что животные боятся дронов и начинают паниковать, когда их видят или слышат. 

Зиа, могли бы вы обратить внимание на проблему потенциального вреда дикой природе в связи с использованием дрона? Рад, что твит о диких животных стал вирусным, но, мне кажется, очень важно дать здесь правильный посыл.

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