Тринчер, Цимбалюк и Лебига. Американка «оценивала» украинских знаменитостей по фото — видео показали в сети

22 июля, 12:57
Американка оценивала украинских знаменитостей по фото (Фото: Mariia Hapii/TikTok/скриншот)

В TikTok показали, как переселенка показывает девушке из США фото украинских знаменитостей, а та говорит свою оценку.

Соответствующие две части видео опубликовали в TikTok. Первый ролик украинка Мария Гапий распространила 6 июня. На нем она сидит с девушкой из США и показывает фото украинских знаменитостей. Среди них певица Анна Тринчер, блогер Юлия Верба и актер Тарас Цимбалюк.

«Очень милая девушка, но я думаю, что она фотошопит свои фотографии», — говорит американка Алисса о Тринчер. Вербу девушка назвала очень милой, а Тараса Цимбалюка — страшным, имея в виду такого, которого следует бояться.

@mariiahapii @Alyssa Acosta ♬ sonido original - sin nombre

На другом видео Алисса оценивала певицу Дашу Майорову и известного стримера Михаила Лебигу. Дашу американка расхвалила, сказав, что она очень красивая от природы и вообще роскошная, а вот Лебигу «оценила» на 1 или 2 из 10.

«Он красиво одет. Возможно, он талантлив. Но он не для меня», — подытожила свое мнение американская пользовательница.

@mariiahapii Part 2 🤭 @Alyssa Acosta ♬ Sex And The City - Main Theme - Geek Music
