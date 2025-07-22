В TikTok показали, как переселенка показывает девушке из США фото украинских знаменитостей , а та говорит свою оценку.

Соответствующие две части видео опубликовали в TikTok. Первый ролик украинка Мария Гапий распространила 6 июня. На нем она сидит с девушкой из США и показывает фото украинских знаменитостей. Среди них певица Анна Тринчер, блогер Юлия Верба и актер Тарас Цимбалюк.

Реклама

«Очень милая девушка, но я думаю, что она фотошопит свои фотографии», — говорит американка Алисса о Тринчер. Вербу девушка назвала очень милой, а Тараса Цимбалюка — страшным, имея в виду такого, которого следует бояться.

На другом видео Алисса оценивала певицу Дашу Майорову и известного стримера Михаила Лебигу. Дашу американка расхвалила, сказав, что она очень красивая от природы и вообще роскошная, а вот Лебигу «оценила» на 1 или 2 из 10.

«Он красиво одет. Возможно, он талантлив. Но он не для меня», — подытожила свое мнение американская пользовательница.