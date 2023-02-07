Сербский депутат во время дебатов по поводу Косово смотрел порно 7 февраля, 14:51 Посторонние взгляды Звонимира Стевича не смутили (Фото:Скриншот видео nova.rs)

В Сербии член Социалистической партии Звонимир Стевич нашел для себя более интересное занятие, чем участие в парламентских дебатах.

В соцсетях появилось видео, как он, находясь в зале заседаний, смотрит на своем смартфоне порно.

При этом, как сообщает местный новостной портал Nova, обнародованные кадры были сняты как раз во время обсуждения ситуации вокруг Косово после отчета президента Александара Вучича по поводу переговорного процесса, что Стевича ничуть не смутило.

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Фото: Nisic2Nisic/Twitter

Впрочем, уже после разгоревшегося в связи с этим скандалом, депутат заявил, что подает в отставку со своих должностей в парламентских комитетах.