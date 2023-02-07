Сербский депутат во время дебатов по поводу Косово смотрел порно

7 февраля, 14:51
Поделиться:
Посторонние взгляды Звонимира Стевича не смутили (Фото:Скриншот видео nova.rs)

Посторонние взгляды Звонимира Стевича не смутили (Фото:Скриншот видео nova.rs)

В Сербии член Социалистической партии Звонимир Стевич нашел для себя более интересное занятие, чем участие в парламентских дебатах.

Читайте также:
Нардепы от Слуги народа просматривали в Раде интимные снимки и искали секс-игрушки — фото

В соцсетях появилось видео, как он, находясь в зале заседаний, смотрит на своем смартфоне порно.

https://twitter.com/PBPaszportu/status/1622922304010219520

При этом, как сообщает местный новостной портал Nova, обнародованные кадры были сняты как раз во время обсуждения ситуации вокруг Косово после отчета президента Александара Вучича по поводу переговорного процесса, что Стевича ничуть не смутило.

Видео дня

Nisic2Nisic/Twitter
Фото: Nisic2Nisic/Twitter

Впрочем, уже после разгоревшегося в связи с этим скандалом, депутат заявил, что подает в отставку со своих должностей в парламентских комитетах.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Сербия Косово Порно Депутат

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X