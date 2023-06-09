«Вручили 8-летнему сыну». В Ровно выписали повестку мужчине, который уже полтора года служит в ВСУ — СМИ

9 июня, 12:10
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В центре комплектования и социальной поддержки обвинения пока никак не комментировали (Фото:Рівненські новини)

В центре комплектования и социальной поддержки обвинения пока никак не комментировали (Фото:Рівненські новини)

В Ровно сотрудники объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки выписали повестку мужчине, который уже почти полтора года служит в рядах ВСУ.

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Об этом на днях сообщило издание Рівненські новини.

В частности, пользовательница Елена Супрунюк рассказала свою историю в местном сообществе в соцсетях, опубликовав фото той самой повестки.

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Рівненські новини
Фото: Рівненські новини

«Хочу обратиться к представителям военкомата. По какому закону вы работаете? Где такое сказано, что можно оставлять повестку 8-летнему ребенку? Мужчина служит в ВСУ с 1.03.2022 года, а представители военнослужащего вручили повестку 8-летнему ребенку, пока мама выбежала», — возмутилась женщина.

Рівненські новини
Фото: Рівненські новини

Сами же военные данные обвинения пока никак не комментировали.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Военкомат Повестка Ровно Скандал Война России против Украины

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