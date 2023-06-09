«Вручили 8-летнему сыну». В Ровно выписали повестку мужчине, который уже полтора года служит в ВСУ — СМИ 9 июня, 12:10 В центре комплектования и социальной поддержки обвинения пока никак не комментировали (Фото:Рівненські новини)

В Ровно сотрудники объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки выписали повестку мужчине, который уже почти полтора года служит в рядах ВСУ.

Об этом на днях сообщило издание Рівненські новини.

В частности, пользовательница Елена Супрунюк рассказала свою историю в местном сообществе в соцсетях, опубликовав фото той самой повестки.

Видео дня

Фото: Рівненські новини

«Хочу обратиться к представителям военкомата. По какому закону вы работаете? Где такое сказано, что можно оставлять повестку 8-летнему ребенку? Мужчина служит в ВСУ с 1.03.2022 года, а представители военнослужащего вручили повестку 8-летнему ребенку, пока мама выбежала», — возмутилась женщина.

Фото: Рівненські новини

Сами же военные данные обвинения пока никак не комментировали.