Тоже не повезло с соседкой. Суд обязал жительницу Ровно отмыть оплеваную дверь соседа 19 августа, 18:58 Фото иллюстративное (Фото:court.gov.ua)

В Ровно судили женщину, которая из-за неприязни с соседом, оплевала его входную дверь и категорически отказалась отмывать ее. Об этом сообщает zaxid.net.

Как говорится в решении Ровенского городского суда, неприязненные отношения между соседями сложились уже давно. По словам мужчины, соседка часто провоцирует ссоры и нарушает общественный порядок. 20 ноября 2020 года камера видеонаблюдения зафиксировала, как соседка оплевала его дверь. Биоматериал мужчина отправил на исследование ДНК. Кроме того, он обратился в полицию. Действия нарушительницы правоохранители квалифицировали по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Впоследствии Ровенский суд оштрафовал ее за это на 51 грн.

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Мужчина предлагал соседке помыть дверь, но она отказалась, поэтому он обратился в Ровенский суд. В общей сложности он требовал уплатить 10 тыс. грн моральной компенсации, более 7 тыс. грн на судебные издержки и анализ ДНК, а также провести уборку.

Судья Оксана Панас пришла к выводу, что за генетическую экспертизу женщина платить не будет, поскольку в ее проведении не было необходимости: админпротокол за мелкое хулиганство уже доказывал виновность женщины. В остальном она решила частично удовлетворить иск. Итак, с женщины постановили взыскать 1 тыс. грн морального вреда, а также обязали ее помыть дверь своего оппонента. Кроме того, женщина оплатит ему более 2 тыс. грн судебных издержек.

Напомним, что в Ковеле судили мужчину, который испугался воздушной тревоги и залез в чужой дом.

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