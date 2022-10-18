Утепляют бойцов. В Ровно из русского дрона делают брелки и раздают за вязаные носки для ВСУ 18 октября, 21:24 Брелок за носки (Фото:Общественное)

В Ровенском областном центре национально-патриотического воспитания, туризма и краеведения учащейся молодежи делают брелки из сбитого российского беспилотника Орлан, который выменяли у волонтеров. Сувениры раздают тем, кто принесет носки для 104 и 14 бригад Вооруженных Сил. Об этом рассказали в сюжете Общественного.

За пару носков для украинских бойцов инициаторы марафона выдают по выбору один брелок. "Чем больше носков — тем больше брелок. Для педагогов немного другая система, так сказать, поощрения этого благотворительного марафона. Кроме брелков, они за наибольшее количество носков могут выиграть принтер", — рассказывает координаторка акции Амина Полищук.

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Чтобы изготовить один брелок, Орлан распыляют на куски. "Делаем заготовки для того, чтобы позже их можно было поместить в брелок. Мы берем брелок уже открытый, добавляем туда эмблему либо Sunflower, либо бригады, либо нашего центра и логотип именно акции", - добавляет координаторка. Пока уже изготовили 100 таких сувениров.

Напомним, что в селе Прокурава, Ивано-Франковская область, 73-летняя пенсионерка Мария Дручков решила сделать свой вклад в победу - утепляет украинских военных перед зимой. Для мальчиков женщина вяжет носки и передает их на передовую через волонтеров.