Скандал из-за фото в купальнике. Воспитательница, уволенная за «аморальное поведение», отсудила себе 120 тысяч гривен 10 марта, 14:32 Вита Черешневская была уволена в первый же день после декретного отпуска (Фото:Вита Черешневская/Facebook)

Бывшая воспитательница детсада в селе Бугаевка Ровенской области Вита Черешневская, уволенная после публикации в соцсетях своего фото в купальнике, отсудила себе приличную сумму.

Как сообщает Суспільне, суд обязал выплатить ей 100 тысяч гривен за вынужденный прогул, и еще 20 тысяч в качестве компенсации за моральный ущерб.

Черешневская была уволена в 2017 году, после того как она опубликовала у себя в Instagram фото семейного отдыха.

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Свое решение заведующая детсадом Лариса Музыка объяснила тем, что обнародованный снимок, где ее подчиненная целуется с мужем на яхте, является якобы «аморальным».

Фото: Вита Черешневская

При этом она уволила Черешневскую в первый же день после ее возвращения с декретного отпуска.

После этого воспитательница сумела восстановиться, однако Музыка ее снова уволила, обосновав это «прогулом».

«Я пошла восстанавливаться на работу. Музыка приняла мое заявление о восстановлении, взяла трудовую, написала там „восстановить“ и сразу же отдала мне приказ об увольнении. Что это за прогул — никто из нас не знает до сих пор», — рассказала Черешневская.

В итоге суд снова встал на ее сторону, обязав выплатить ей соответствующую компенсацию.