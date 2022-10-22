Убежал от владельца. В Ровенской области мужчина заявил в полицию о похищении автомобиля, который сам откатился на 70 метров 22 октября, 10:15 Беглячка (Фото:ГУ Нацполиции в Ровенской области)

Пресс-служба полиции Ровенщины рассказала о курьезном обращении к ним: мужчина сообщил о похищении автомобиля, но, как позже оказалось, он сам откатился на 70 метров.

"На розыск авто немедленно ориентировали весь личный состав полиции области. Буквально через шесть минут на место происшествия прибыли и инспекторы сектора реагирования патрульной полиции Дубенского РО. Осмотрев территорию, полицейские обнаружили транспортное средство неподалеку - в нескольких метрах от места стоянки”, - говорится в сообщении правоохранителей.

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Оказалось, что мужчина не поставил авто на передачу и ручной тормоз, поэтому через некоторое время транспортное средство стало само катиться. Это подтвердилось и после просмотра камер видеонаблюдения.

К счастью, на пути легковушки не оказалось ни людей, ни транспортных средств. Автомобиль проехал ориентировочно 70 метров и остановился. Недалеко припарковался бус, через который владелец легковушки и не увидел свой «пропавший» автомобиль.

Заявителя привлекли к административной ответственности по статье 183 КУоАП «Заведомо ложный вызов спецслужб», санкция которой влечет наложение штрафа от 850 до 3400 гривен.

Напомним, что на Золотонищине, Черкасская область, полицейские задержали мужчину, который похитил чужой автомобиль, завел его замыканием двух проводов и поехал на нем к другу на застолье.