Российская ПВО сбила в Ростовской области воздушный шарик 4 января, 13:27 То, что «беспилотник» имел форму шара и летел по ветру, российских военных не смутило (Фото:mil.ru)

Российская система противовоздушной обороны продолжает поражать своей «эффективностью».

Не сумев уничтожить беспилотники, атаковавшие аэродромы ВС РФ, в том числе со стратегической авиацией, она наконец-то показала хоть какие-то результаты, сбив в небе над Ростовской областью объект, который, судя по описанию местного губернатора Василия Голубева, был воздушным шариком.

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«Вчера около 22 часов работала система ПВО в семи километров от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации», — рассказал он в среду, 4 января.

В связи с этим Голубев призвал местных жителей сохранять спокойствие, заверив, что «небо прикрыто», и ВС РФ без проблем справятся с гонимыми ветром шарообразными «беспилотниками».

Фото: t.me/golubev_vu

В свою очередь Управление стратегических коммуникаций ВСУ обнародовало видео, наглядно демонстрирующее подход российской ПВО к защите от угроз с воздуха.