«Россграм». В РФ запустят «аналог» Instagram 15 марта, 23:45 Цей матеріал також доступний українською Для пользователей доступ будет открыт в апреле. (Фото:rossgram.ru)

28 марта 2022 года в России планируют запустить аналог Instagram под названием Россграм. Для пользователей доступ будет открыт в апреле.

Об этом говорится на сайте этой «соцсети».



«В Россграме также будут дополнительные инструменты монетизации для пользователей — платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и другие. Прямо сейчас у вас есть возможность стать первыми пользователями с особыми привилегиями. Сначала доступ будет открыт для топ-блогеров и партнеров (спонсоров и инвесторов)», — говорится в сообщении.

Указывается, что создателем выступает якобы сокурсник Павла Дурова.



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