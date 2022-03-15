«Россграм». В РФ запустят «аналог» Instagram

15 марта, 23:45
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Для пользователей доступ будет открыт в апреле. (Фото:rossgram.ru)

Для пользователей доступ будет открыт в апреле. (Фото:rossgram.ru)

28 марта 2022 года в России планируют запустить аналог Instagram под названием Россграм. Для пользователей доступ будет открыт в апреле.

Об этом говорится на сайте этой «соцсети».

«В Россграме также будут дополнительные инструменты монетизации для пользователей — платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и другие. Прямо сейчас у вас есть возможность стать первыми пользователями с особыми привилегиями. Сначала доступ будет открыт для топ-блогеров и партнеров (спонсоров и инвесторов)», — говорится в сообщении.

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Указывается, что создателем выступает якобы сокурсник Павла Дурова.

В тоталитарной России решили ограничить доступ к соцсети Instagram с 14 марта

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Instagram Инстаграм дня Война России против Украины

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