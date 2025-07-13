В России состоялся ежегодный чемпионат по метанию коровьего навоза

В России состоялся фестиваль, где метали коровий навоз (Фото: Скриншот видео Боже, яке кончене / Telegram)

В Пермском крае , Россия, провели традиционный чемпионат под названием Веселый коровяк. Участники «праздника» метали засохший коровий навоз.

Об этом сообщают российские пропагандисты, публикуя видео с места.

В этом году в мероприятии приняли участие более 200 человек. Это уже пятнадцатый «фестиваль».

Известно, что турнир по метанию экскрементов впервые прошел в 2008 году. Специально для него организаторы заготавливают сотни сухих коровьих «коржей».

Суть соревнования состоит в том, чтобы дальше всех швырнуть коровью «лепешку».

В мужском зачете победил участник, метнувший лепешку на 45 метров, самый высокий результат среди женщин — 29 метров.

Прежний рекорд фестиваля — 64 метра — остался непобитым.