В России состоялся ежегодный чемпионат по метанию коровьего навоза
В России состоялся фестиваль, где метали коровий навоз (Фото: Скриншот видео Боже, яке кончене / Telegram)
В Пермском крае, Россия, провели традиционный чемпионат под названием Веселый коровяк. Участники «праздника» метали засохший коровий навоз.
Об этом сообщают российские пропагандисты, публикуя видео с места.
В этом году в мероприятии приняли участие более 200 человек. Это уже пятнадцатый «фестиваль».
Известно, что турнир по метанию экскрементов впервые прошел в 2008 году. Специально для него организаторы заготавливают сотни сухих коровьих «коржей».
Суть соревнования состоит в том, чтобы дальше всех швырнуть коровью «лепешку».
В мужском зачете победил участник, метнувший лепешку на 45 метров, самый высокий результат среди женщин — 29 метров.
Прежний рекорд фестиваля — 64 метра — остался непобитым.