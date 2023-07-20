Пляски на костях. В РФ собирают деньги на мешки для трупов своих солдат, устраивая концерты — Newsweek 20 июля, 13:10 Черные пакеты уже давно стали одним из символов ВС РФ (Фото:NV)

Оказалось, что у минобороны РФ не хватает не то что техники, боеприпасов и другого военного снаряжения, но даже мешков для трупов ликвидированных в Украине оккупантов.

В связи с этим россияне решили самостоятельно собрать средства на их закупку, организовывая так называемые «благотворительные» концерты.

Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на соответствующую рекламу в соцсетях.

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Ближайший такой концерт должен пройти в Благовещенске в Амурской области.

По словам организаторов, в ходе этого пропагандистского мероприятия запланированы выступления прокремлевских рок-групп, танцевального ансамбля, спортивные представления и кукольный спектакль, а зрителям будут раздавать «воздушные шары в цветах российского флага».

«Рядом с рекламой был пост, в котором описывалось, на что будут использованы собранные деньги. Среди военных нужд были подушки, средства от комаров, влажные салфетки, термосы, одежда и лекарства. Средства также помогут приобрести пакеты для мусора и мешки для трупов», — рассказали журналисты, отметив, что после вызванного такой рекламой резонанса подробности о мешках из поста поспешно убрали.