«Импортозамещение Олимпиады». В России состоялся чемпионат по метанию коровьего навоза

13 июля, 13:40
Победитель забросил «снаряд» на 64 метра (Фото:Вконтакте)

Победитель забросил «снаряд» на 64 метра (Фото:Вконтакте)

В Пермском крае, Россия, провели традиционный чемпионат под названием Веселый коровяк. Участники «праздника» метали засохший коровий навоз. Об этом написали российские СМИ, а также сообщество во Вконтакте (запрещена соцсеть в Украине — ред.) Гулаг.

Победитель конкурса забросил свой «снаряд» на 64 метра. Местные жители, участвовавшие в метании навоза, рассказали, что он «практически не пахнет и не оставляет следы на одежде». На фестивале, куда некоторые россияне приехали даже из других городов, они могли также «повеселиться» во время катания на тележках.

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Вконтакте
Фото: Вконтакте

Известно, что турнир по метанию экскрементов впервые прошел в 2008 году. Специально для него организаторы заготавливают сотни сухих коровьих «коржей».

Вконтакте
Фото: Вконтакте

Ранее, в мае в Новосибирске устроили конкурс по украшению могил. В нем принимали участие три команды: из Севастополя, Омска и Новосибирска, которые должны были за час украсить место захоронения плиткой, живыми и искусственными цветами и другими материалами. А победитель конкурса получил 20 тысяч рублей (9 тысяч гривен).

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Россия Корова Фестиваль

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