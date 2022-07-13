«Импортозамещение Олимпиады». В России состоялся чемпионат по метанию коровьего навоза
Победитель забросил «снаряд» на 64 метра (Фото:Вконтакте)
В Пермском крае, Россия, провели традиционный чемпионат под названием Веселый коровяк. Участники «праздника» метали засохший коровий навоз. Об этом написали российские СМИ, а также сообщество во Вконтакте (запрещена соцсеть в Украине — ред.) Гулаг.
Победитель конкурса забросил свой «снаряд» на 64 метра. Местные жители, участвовавшие в метании навоза, рассказали, что он «практически не пахнет и не оставляет следы на одежде». На фестивале, куда некоторые россияне приехали даже из других городов, они могли также «повеселиться» во время катания на тележках.
Известно, что турнир по метанию экскрементов впервые прошел в 2008 году. Специально для него организаторы заготавливают сотни сухих коровьих «коржей».
Ранее, в мае в Новосибирске устроили конкурс по украшению могил. В нем принимали участие три команды: из Севастополя, Омска и Новосибирска, которые должны были за час украсить место захоронения плиткой, живыми и искусственными цветами и другими материалами. А победитель конкурса получил 20 тысяч рублей (9 тысяч гривен).
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