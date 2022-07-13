«Импортозамещение Олимпиады». В России состоялся чемпионат по метанию коровьего навоза 13 июля, 13:40 Победитель забросил «снаряд» на 64 метра (Фото:Вконтакте)

В Пермском крае, Россия, провели традиционный чемпионат под названием Веселый коровяк. Участники «праздника» метали засохший коровий навоз. Об этом написали российские СМИ, а также сообщество во Вконтакте (запрещена соцсеть в Украине — ред.) Гулаг.

Победитель конкурса забросил свой «снаряд» на 64 метра. Местные жители, участвовавшие в метании навоза, рассказали, что он «практически не пахнет и не оставляет следы на одежде». На фестивале, куда некоторые россияне приехали даже из других городов, они могли также «повеселиться» во время катания на тележках.

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Фото: Вконтакте

Известно, что турнир по метанию экскрементов впервые прошел в 2008 году. Специально для него организаторы заготавливают сотни сухих коровьих «коржей».

Фото: Вконтакте

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