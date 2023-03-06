«Путешествие во времени». ВСУ ради ликвидации оккупанта «отправились в будущее» — фото 6 марта, 13:51 Судя по дате на кресте, оккупант умер 28 декабря 2023 года (Фото:76.ru)

В РФ начали хоронить военнослужащих, которые еще только будут ликвидированы украинскими военными.

По крайней мере, об этом свидетельствует дата смерти на могильном кресте Ильи Огородова из Ярославской области РФ, убитого ВСУ «28 декабря 2023 года».

Отбросив совершенно неправдоподобную версию о пьяном работнике бюро ритуальных услуг, можно предположить, что речь идет о путешествиях во времени.

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Возможно, нетерпеливые украинские военные уже сейчас отправляются в будущее, чтобы зачистить его от военных преступников, которые будут пытаться избежать правосудия после поражения в войне.

Или, может, в будущем от РФ в итоге ничего не останется, и, чтобы похоронить своих военных на «родине», россиянам придется возвращать их в прошлое.

Если же слишком сложные для понимания путешествия во времени вам не по вкусу, то вот несколько версий от пользователей соцсетей.