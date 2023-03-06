«Путешествие во времени». ВСУ ради ликвидации оккупанта «отправились в будущее» — фото

6 марта, 13:51
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Судя по дате на кресте, оккупант умер 28 декабря 2023 года (Фото:76.ru)

Судя по дате на кресте, оккупант умер 28 декабря 2023 года (Фото:76.ru)

В РФ начали хоронить военнослужащих, которые еще только будут ликвидированы украинскими военными.

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По крайней мере, об этом свидетельствует дата смерти на могильном кресте Ильи Огородова из Ярославской области РФ, убитого ВСУ «28 декабря 2023 года».

https://twitter.com/sternenko/status/1632654417517326336

Отбросив совершенно неправдоподобную версию о пьяном работнике бюро ритуальных услуг, можно предположить, что речь идет о путешествиях во времени.

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Возможно, нетерпеливые украинские военные уже сейчас отправляются в будущее, чтобы зачистить его от военных преступников, которые будут пытаться избежать правосудия после поражения в войне.

Или, может, в будущем от РФ в итоге ничего не останется, и, чтобы похоронить своих военных на «родине», россиянам придется возвращать их в прошлое.

Если же слишком сложные для понимания путешествия во времени вам не по вкусу, то вот несколько версий от пользователей соцсетей.

https://twitter.com/shadealix/status/1632704888214900736
https://twitter.com/fem_d0t/status/1632654768588967936
https://twitter.com/vlad_of_kharkiv/status/1632678422416687104
https://twitter.com/_GrimReader_/status/1632654974487347206
https://twitter.com/Lavayar/status/1632655175948042243
https://twitter.com/IgorHnzd/status/1632667881346400257
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Машина времени Похороны Российские военные Война России против Украины

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