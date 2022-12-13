В РФ поезд с военной техникой потерял по дороге БМП — видео 13 декабря, 14:50 Вероятно, российские военные плохо закрепили свою технику (Фото:Коллаж НВ)

Российские военные теряют свою бронетехнику не только в Украине, но и в самой РФ.

Соответствующее видео во вторник, 13 декабря, опубликовало в Telegram Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Судя по обнародованным кадрам, оккупанты плохо закрепили военную технику на платформе поезда, из-за чего потеряли по дороге боевую машину пехоты.

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«Во время движения поезда, БМП, естественно, съехала с платформы и почти упала. Не придумав ничего лучшего, поезд остановили и просто сбросили БПМ с платформы со словами «ну все, ей пи*да», — прокомментировали ситуацию украинские военные.