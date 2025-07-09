Ради выплат. Цыгане «взяли в рабство» россиянина и пытались отправить его на «СВО»

9 июля, 15:02
Цыгане похитили россиянина и хотели отправить его на «СВО» (Фото: РосСМИ)

В российских СМИ рассказывают необычную историю о том, что цыгане взяли в рабство россиянина и попытались отправить его на «специальную военную операцию» ради выплат.

Об этом сегодня, 9 июля, сообщают росСМИ. Отмечают, что мужчина искал работу в Нижнем Тагиле. На вокзале к нему подошли цыгане, а затем «перевезли» мужчину в Воронежскую область. Там его «насильно женили на таборянке и заставили работать».

Однако россиянин не смог выполнить отведенный ему объем работ, поэтому цыгане попытались отправить его на «СВО» с целью получения выплат.

Женитьба на цыганке позволила бы им получить миллионы рублей в случае смерти мужа, пишут медиа. Однако реализовать этот план им не удалось — в военкомате мужчине отказали в поступлении на службу. После этого его оставили на вокзале без денег и вещей.

Сейчас «пострадавший» находится в социальном центре, помощь ему оказали активисты.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Россия Цыгане СВО Российско-украинская война Рабство

Поделиться:

