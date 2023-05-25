Наемник ЧВК Вагнера был застрелен в РФ прямо во время празднования своего возвращения из Украины 25 мая, 12:28 Собутыльник застрелил вагнеровца из ружья (Фото:riamo.ru)

Увлекательные приключения вернувшихся в РФ наемников из ЧВК Вагнера российского военного преступника Евгения Пригожина продолжаются.

В соцсетях рассказали занимательную историю б оккупанте, который сумел выжить на войне, однако в поселке Карахун Иркутской области смог продержаться лишь около суток.

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Как сообщают прокремлевские Telegram-каналы, Юрий С. решил отпраздновать возвращение из Украины со своим знакомым Константином.

При этом, как это часто бывает у представителей так называемого «глубинного народа», во время застолья между собутыльниками вспыхнул конфликт, в результате которого вагнеровец на личном опыте узнать о превратности судьбы, от которой, как известно, не уйдешь.

«Во время посиделок мужчины поссорились, и Константин, выхватив ружье, выстрелил в Юрия. Спасти мужчину не удалось. Полицию на место вызвал сам Константин — теперь ему грозит уголовное дело за убийство», — говорится в сообщении.