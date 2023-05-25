Наемник ЧВК Вагнера был застрелен в РФ прямо во время празднования своего возвращения из Украины
Собутыльник застрелил вагнеровца из ружья (Фото:riamo.ru)
Увлекательные приключения вернувшихся в РФ наемников из ЧВК Вагнера российского военного преступника Евгения Пригожина продолжаются.
В соцсетях рассказали занимательную историю б оккупанте, который сумел выжить на войне, однако в поселке Карахун Иркутской области смог продержаться лишь около суток.
Как сообщают прокремлевские Telegram-каналы, Юрий С. решил отпраздновать возвращение из Украины со своим знакомым Константином.
При этом, как это часто бывает у представителей так называемого «глубинного народа», во время застолья между собутыльниками вспыхнул конфликт, в результате которого вагнеровец на личном опыте узнать о превратности судьбы, от которой, как известно, не уйдешь.
«Во время посиделок мужчины поссорились, и Константин, выхватив ружье, выстрелил в Юрия. Спасти мужчину не удалось. Полицию на место вызвал сам Константин — теперь ему грозит уголовное дело за убийство», — говорится в сообщении.