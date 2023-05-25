Наемник ЧВК Вагнера был застрелен в РФ прямо во время празднования своего возвращения из Украины

25 мая, 12:28
Поделиться:
Собутыльник застрелил вагнеровца из ружья (Фото:riamo.ru)

Собутыльник застрелил вагнеровца из ружья (Фото:riamo.ru)

Увлекательные приключения вернувшихся в РФ наемников из ЧВК Вагнера российского военного преступника Евгения Пригожина продолжаются.

Читайте также:
Встречайте «героя». Амнистированный вагнеровец вернулся домой и уже спустя неделю совершил новое убийство

В соцсетях рассказали занимательную историю б оккупанте, который сумел выжить на войне, однако в поселке Карахун Иркутской области смог продержаться лишь около суток.

Видео дня

Как сообщают прокремлевские Telegram-каналы, Юрий С. решил отпраздновать возвращение из Украины со своим знакомым Константином.

Читайте также:

Ранее «Арбалет» уже отбывал срок за убийство (Фото:Скриншот видео svtv_news/Twitter) «Наши мальчики» вернулись. Вагнеровец «Арбалет» приехал из Украины домой и зарезал прохожего с ДЦП

При этом, как это часто бывает у представителей так называемого «глубинного народа», во время застолья между собутыльниками вспыхнул конфликт, в результате которого вагнеровец на личном опыте узнать о превратности судьбы, от которой, как известно, не уйдешь.

«Во время посиделок мужчины поссорились, и Константин, выхватив ружье, выстрелил в Юрия. Спасти мужчину не удалось. Полицию на место вызвал сам Константин — теперь ему грозит уголовное дело за убийство», — говорится в сообщении.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Наемники Убийства Иркутская область Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины вагнеровцы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X