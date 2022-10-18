Не хочешь. В РФ заблокировали сайт «Хочу жить», где оккупантам рассказывали, как сдаться в плен ВСУ 18 октября, 18:16 Больше не хочешь (Фото:Скриншот сайта)

На территории России заблокировали сайт украинского государственного проекта «Хочу жить», на котором изложена информация, как российским военным безопасно сдаться в плен Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в телеграмм-канале самого проекта и российское медиа Роскомсвобода.

Доступ к сайту заблокировали 16 октября по требованию генпрокуратуры России. Решение о блокировке российская генпрокуратура приняла еще 11 октября.

Проект «Хочу жить» сообщает, что ожидал подобной реакции от властей РФ. Именно поэтому основную информацию о проекте, а также инструкции по безопасной сдаче в плен будет публиковать на своем телеграмм-канале «Хочу жить». Кроме того, открыт доступ к сайту с альтернативного адреса hochuzhyt.com.

Видео дня

«Заблокированный проект был дважды, и оба раза — генпрокуратурой. Первый раз — по „маске“, когда ограничивается доступ ко всем доменам и поддоменам, второй — просто сайт полностью», — объяснили в Роскомсвободе.

Напомним, что Главное управление разведки Минобороны Украины объявило о вознаграждении на сумму $100 тысяч за передачу в плен бывшего главаря террористов «ДНР» боевика Игоря Гиркина (Стрелкова). Эту сумму увеличили на 50 тысяч долларов украинские деятели политики и медийные персоны. НВ собрал шутки и мемы о Гиркине и его пленении.