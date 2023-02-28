«Вся ПВО на даче Путина». РФ атакуют дроны, а в соцсетях постят мемы о попытках россиян укрыться под «Ковром» 28 февраля, 14:00 В чем именно состоял план «Ковер», не ясно (Фото:NV)

Во вторник, 28 февраля, российская территория подверглась самой массированной атаке беспилотников.

Известно, что целью ударов стал ряд объектов в Краснодарском крае, Республике Адыгея, а также Брянской и Белгородской областях.

Кроме того, «неопознанный летающий объект» был замечен в небе над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге, в связи с чем власти РФ решили объявить некий план «Ковер».

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В свою очередь в соцсетях поспешили поделиться своими предположениями насчет того, что это вообще может значить, и способен ли он защитить российскую территорию от дальнейших атак.

Некоторые пользователи считают, что речь идет лишь о создании военным руководством «иллюзии безопасности», а на самом деле их ПВО защитить РФ не способна.

Спустя какое-то время «Ковер» свернули, оставив многих людей в недоумении, что это вообще было.