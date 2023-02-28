«Вся ПВО на даче Путина». РФ атакуют дроны, а в соцсетях постят мемы о попытках россиян укрыться под «Ковром»

28 февраля, 14:00
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В чем именно состоял план «Ковер», не ясно (Фото:NV)

В чем именно состоял план «Ковер», не ясно (Фото:NV)

Во вторник, 28 февраля, российская территория подверглась самой массированной атаке беспилотников.

Известно, что целью ударов стал ряд объектов в Краснодарском крае, Республике Адыгея, а также Брянской и Белгородской областях.

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Кроме того, «неопознанный летающий объект» был замечен в небе над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге, в связи с чем власти РФ решили объявить некий план «Ковер».

Видео дня

В свою очередь в соцсетях поспешили поделиться своими предположениями насчет того, что это вообще может значить, и способен ли он защитить российскую территорию от дальнейших атак.

https://twitter.com/LoveMe75667506/status/1630501404312842240
https://twitter.com/MirovichMedia/status/1630506735294382081
https://twitter.com/la_mushkella/status/1630483259535806464
https://twitter.com/souffrantmitte1/status/1630479608498774016
https://twitter.com/mikailme/status/1630487116844003328
https://twitter.com/UaArtem/status/1630477806768386048
https://twitter.com/Reagan_Right/status/1630515355880771584
https://twitter.com/buhdrink/status/1630491381620776961
https://twitter.com/pumpkin_addict/status/1630483677103661057

Некоторые пользователи считают, что речь идет лишь о создании военным руководством «иллюзии безопасности», а на самом деле их ПВО защитить РФ не способна.

https://twitter.com/N95107790N/status/1630480055460679682
https://twitter.com/ajEST372/status/1630506439209779200

Спустя какое-то время «Ковер» свернули, оставив многих людей в недоумении, что это вообще было.

https://twitter.com/oldLentach/status/1630492617690476546
https://twitter.com/nianka_zi/status/1630500077956481024
https://twitter.com/brewerov/status/1630505247872262145
https://twitter.com/alkor_/status/1630492820061450241
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Соцсети Беспилотники ПВО Дроны Война России против Украины

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