Путин — «Гитлер», «моль» и «краб». В РФ учат нейросеть находить оскорбительные мемы о своем диктаторе 10 февраля, 17:18 В РФ разработали методичку с запрещенными образами Владимира Путина (Фото:NV)

Пособники российского диктатора Владимира Путина подыгрывают его закомплексованности и пытаются бороться с высмеивающими его мемами.

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Об этом свидетельствуют данные, полученные в ноябре 2022 года белорусской хакерской группой Киберпартизаны, взломавшей базу главного радиочастотного центра РФ, который является одной из структур роскомнадзора.

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Как сообщает Настоящее время, для этого российский регулятор решил научить нейросеть находить в интернете контент с оскорблениями в адрес главы кремлевского режима.

По данным журналистов, для этого у сотрудников ГРЧЦ даже есть специальная методичка с рекомендациями по поиску оскорбительных слов.

«Среди утекших документов мы обнаружили „классификатор графических сущностей“ для обучения нейросети системы Окулус поиску оскорблений Владимира Путина. Классификатор представляет собой описание картинок, на которых Окулус будет учиться автоматически определять оскорбления президента», — говорится в материале.

Указанный инструмент цензуры делит мемы на два типа: «оскорбительные изображения президента» и «сравнение президента с отрицательными персонажами», в частности, с крабом, молью, Адольфом Гитлером или вампиром.

Инфографика: Система (проект Настоящего времени и Радио Свобода)

Пока за публикацию таких изображений в РФ предусмотрена лишь административная ответственность в виде штрафа, однако в стране наблюдается очевидная тенденция на ужесточение наказаний за «оскорбление представителей власти».