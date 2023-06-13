«Сейчас нас въе*ет». В РФ из-за пьяного капитана столкнулись два танкера с горючим — видео

13 июня, 13:38
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Инцидент произошел на реке Лена (Фото:Скриншот видео OliverH04712765/Twitter)

Инцидент произошел на реке Лена (Фото:Скриншот видео OliverH04712765/Twitter)

Пьяный российский капитан стал виновником столкновения в Иркутской области РФ двух танкеров с горючим.

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Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

«Сейчас нас въе*ет. Еб*ть в рот! Вот чего я и боялся!», — прокомментировал ситуацию член экипажа одного из суден.

Видео дня

На обнародованных кадрах видно, как танкеры, не сумев разминуться на реке Лена, врезаются друг в друга, в результате чего из поврежденного резервуара одного из них начинает вытекать топливо.

https://twitter.com/OliverH04712765/status/1668465308179517441

Согласно имеющейся информации, в результате происшествия в воду попало до 90 тонн бензина.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Топливо Танкер Иркутская область

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