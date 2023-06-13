«Сейчас нас въе*ет». В РФ из-за пьяного капитана столкнулись два танкера с горючим — видео
Инцидент произошел на реке Лена (Фото:Скриншот видео OliverH04712765/Twitter)
Пьяный российский капитан стал виновником столкновения в Иркутской области РФ двух танкеров с горючим.
Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.
«Сейчас нас въе*ет. Еб*ть в рот! Вот чего я и боялся!», — прокомментировал ситуацию член экипажа одного из суден.
На обнародованных кадрах видно, как танкеры, не сумев разминуться на реке Лена, врезаются друг в друга, в результате чего из поврежденного резервуара одного из них начинает вытекать топливо.
Согласно имеющейся информации, в результате происшествия в воду попало до 90 тонн бензина.