«Сейчас нас въе*ет». В РФ из-за пьяного капитана столкнулись два танкера с горючим — видео 13 июня, 13:38 Инцидент произошел на реке Лена (Фото:Скриншот видео OliverH04712765/Twitter)

Пьяный российский капитан стал виновником столкновения в Иркутской области РФ двух танкеров с горючим.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

«Сейчас нас въе*ет. Еб*ть в рот! Вот чего я и боялся!», — прокомментировал ситуацию член экипажа одного из суден.

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На обнародованных кадрах видно, как танкеры, не сумев разминуться на реке Лена, врезаются друг в друга, в результате чего из поврежденного резервуара одного из них начинает вытекать топливо.

На реке Лена в Иркутской области столкнулись два танкера. Один из них перевозил 832 тонны бензина, часть из него попала в воду pic.twitter.com/iWuCTObpG3 — ROMB (@romb_news) June 12, 2023

Согласно имеющейся информации, в результате происшествия в воду попало до 90 тонн бензина.