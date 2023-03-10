Облажались. Российская пропаганда продолжает уничтожать воображаемые Leopard 2 — фото 10 марта, 17:12 Танк на фото оказался израильским (Фото:LebarmyOfficial/Twitter)

После того, как стало известно о первых поставках в Украину танков Leopard 2, российские пропагандисты стали буквально одержимы уничтожением хотя бы одного из них.

И хотя данной техники на фронте пока нет, и ВСУ лишь готовятся использовать ее в ходе своего предстоящего контрнаступления, в РФ продолжают упиваться фейками.

На этот раз Leopard в воображении сторонников кремлевского режима был «подбит» в районе Угледара Донецкой области, недавний штурм которого обернулся для оккупантов настоящей катастрофой.

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В подтверждение «уничтожения украинского танка» в прокремлевских Telegram-каналах было опубликовано фото, на котором «российский солдат» целится в него из РПГ.

Фото: Peter79233966/Twitter

На самом же деле на снимке изображен ливанский военный, на рукав которому пририсовали флаг РФ.

Стоит также добавить, что танк на фото — израильский.

При этом, несмотря на всю убогость данной фальшивки, многие россияне приняли ее за чистую монету, и уже празднуют свою первую «победу» в «сражении с НАТО».