Российские военные сбили беспилотник ФСБ. Теперь с них требуют 3 млн рублей — фото 5 апреля, 14:43 Оккупанты радовались не долго (Фото:defence-ua.com)

Российские военные похвастались перехватом в Белгородской области «украинского» БПЛА, который оказался беспилотником ФСБ.

Об этом рассказали в одном из местных Telegram-каналов.

Фото: t.me/belgorod_informant

«Патруль заметил неизвестный объект в небе, и командир принял решение сбить его, что и было успешно выполнено. Однако, через несколько минут на место явились настоящие владельцы БПЛА — ФСБ РФ по Белгородской области. Они заявили, что сбитый дрон является высокотехнологичной и дорогой разработкой», — говорится в сообщении.

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Как утверждается, теперь российская спецслужба требует от военных компенсацию в размере 3 млн рублей (более $35 тысяч).

При этом на самом деле данный «высокотехнологичный» БПЛА является китайским коммерческим беспилотником Raefly VT260, стоимость которого варьируется от 800 тысяч до 2 млн рублей.