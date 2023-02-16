В РФ школьники пишут письма российским военным на листах с изображением гитлеровца 16 февраля, 11:33 Акция приурочена ко дню «защитника отечества» (Фото:Коллаж NV)

Учеников одной из школ в российском Волгодонске заставили писать письма военнослужащим из оккупационных сил РФ в Украине на листах с изображением нацистского солдата.

Об этом со ссылкой на мать одного из детей рассказал местный пропагандистский портал, опубликовав соответствующее фото.

Фото: Блокнот

Как сообщается, в преддверии дня «защитника отечества», который в РФ отмечают 23 февраля, школьникам дали задание написать на фронт, выдав специально подготовленные для этого бланки.

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При этом в правом нижнем углу листов было размещено отзеркаленное изображение довольно известного фото с немецким бойцом в форме СС.

«Маму школьника заинтересовало изображение военнослужащего, призванного символизировать солдата российский или советской армии. Сама форма, а особенно тип каски солдата, вызывали подозрение в иностранном происхождении картинки. Недолгий поиск выдал потрясающий результат — на школьной открытке был изображен солдат войск СС, а исходная фотография была сделана еще в 1944 году», — говорится в сообщении.