«Этот режим закончится». Российские пропагандисты открыто заговорили о падении Путина. Ждут нового царя — видео

5 апреля, 10:43
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Риторика российских пропагандистов заметно изменилась (Фото:Скриншот видео Q0MT6pFmbVqynsM/Twitter)

Риторика российских пропагандистов заметно изменилась (Фото:Скриншот видео Q0MT6pFmbVqynsM/Twitter)

Несмотря на всю показную лояльность кремлевскому режиму, спустя больше года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину усталость российского общества от войны все же дает о себе знать.

Система постепенно начинает идти в разнос, ведя страну к внутриполитическому кризису, а отражение этого явления уже можно увидеть даже на сверхлояльных федеральных каналах.

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И речь уже идет не о перекладывании ответственности за провалы РФ на каких-то «чиновников на местах», а о критике генерального курса самого российского диктатора Владимира Путина.

Так, пропагандист Борис Надеждин довольно откровенно заявил о необходимости его ухода, проведя исторические параллели с Николаем I.

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«Чем больше смотрю на Путина и как он идет, я просто понимаю — это какая-то зловещая калька с правления Николая I. Просто чудовищное количество совпадений. Смотрите. В 25 году Николай I случайно стал царем. С Путиным та же история… Дальше. Великая победа 1812 года. А у нас великая победа 45-го была частью всей вот этой российской легитимности. Окончилось все вот чем. Николая I уверовал в то, что, раз мы в 12-м году победили — значит мы и тут всех победим. Повел антиевропейский курс, и нарвался, вы не поверите, на Крымскую войну. В ходе которой Россия оказалась одна против объединенных сил Европы, еще и Османская империя. Результат известен», — объяснил он ход своей мысли.

В связи с этим Надеждин сделал вывод, что избавление от Путина поможет РФ выбраться из кризиса, как это было после смерти Николая I.

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«Хорошая новость. После того, как он ушел, следующий царь отменил крепостное право, сделал независимый суд и все такое. Я верю! Верю, что не долго это продлится. Что этот режим закончится», — заявил пропагандист.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1643531418826424322

При этом, что показательно, другие участники дискуссии даже не попытались его одернуть, хотя еще год назад ему вряд ли дали бы закончить свою мысль, и даже могли вышвырнуть из студии, как это неоднократно бывало с другими «экспертами».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Российская пропаганда Война России против Украины

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