«Этот режим закончится». Российские пропагандисты открыто заговорили о падении Путина. Ждут нового царя — видео 5 апреля, 10:43 Риторика российских пропагандистов заметно изменилась (Фото:Скриншот видео Q0MT6pFmbVqynsM/Twitter)

Несмотря на всю показную лояльность кремлевскому режиму, спустя больше года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину усталость российского общества от войны все же дает о себе знать.

Система постепенно начинает идти в разнос, ведя страну к внутриполитическому кризису, а отражение этого явления уже можно увидеть даже на сверхлояльных федеральных каналах.

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И речь уже идет не о перекладывании ответственности за провалы РФ на каких-то «чиновников на местах», а о критике генерального курса самого российского диктатора Владимира Путина.

Так, пропагандист Борис Надеждин довольно откровенно заявил о необходимости его ухода, проведя исторические параллели с Николаем I.

«Чем больше смотрю на Путина и как он идет, я просто понимаю — это какая-то зловещая калька с правления Николая I. Просто чудовищное количество совпадений. Смотрите. В 25 году Николай I случайно стал царем. С Путиным та же история… Дальше. Великая победа 1812 года. А у нас великая победа 45-го была частью всей вот этой российской легитимности. Окончилось все вот чем. Николая I уверовал в то, что, раз мы в 12-м году победили — значит мы и тут всех победим. Повел антиевропейский курс, и нарвался, вы не поверите, на Крымскую войну. В ходе которой Россия оказалась одна против объединенных сил Европы, еще и Османская империя. Результат известен», — объяснил он ход своей мысли.

В связи с этим Надеждин сделал вывод, что избавление от Путина поможет РФ выбраться из кризиса, как это было после смерти Николая I.

«Хорошая новость. После того, как он ушел, следующий царь отменил крепостное право, сделал независимый суд и все такое. Я верю! Верю, что не долго это продлится. Что этот режим закончится», — заявил пропагандист.

При этом, что показательно, другие участники дискуссии даже не попытались его одернуть, хотя еще год назад ему вряд ли дали бы закончить свою мысль, и даже могли вышвырнуть из студии, как это неоднократно бывало с другими «экспертами».