Хватаются за соломинку. Пропагандисты РФ требуют «брать Киев», пока Зеленского нет дома — видео

22 декабря, 14:11
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Пропагандисты отметили, что Владимира Зеленского не будет в Украине почти неделю (Фото:ОПУ)

Пропагандисты отметили, что Владимира Зеленского не будет в Украине почти неделю (Фото:ОПУ)

В России решили, что за разгромом их армии стоит лично президент Украины Владимир Зеленский, поэтому предлагают «взять Киев», пока его нет дома.

Накануне, 21 декабря, он отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

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В связи с этим российская пропагандистка Ольга Скабеева призвала военное руководство воспользоваться отсутствием Зеленского в Украине для достижения своей главной цели.

«Уже сегодня Зеленский отправится в Великобританию, потом во Францию, потом в Германию. Цель все та же: получение тяжелой техники и ракет дальностью 300+ км. То есть, Зеленский практически неделю проведет в разъездах, а значит надо брать Киев», — потребовала она на фоне сообщений о том, что потери российской армии в Украине уже превысили 100 тысяч человек убитыми.

https://twitter.com/AnzhelaAntono19/status/1605883107399241729
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Тем временем в Белом доме сообщили о предоставлении Украине дополнительной помощь в области безопасности на сумму около 2 миллиарда долларов, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot.

В свою очередь в Кремле пожаловались, что все «озабоченности» РФ по этому поводу проигнорировали.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Российская агрессия Российская пропаганда Владимир Зеленский Ольга Скабеева Война России против Украины

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