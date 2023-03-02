Путинская Аненербе. В РФ для победы над Украиной сформирован первый отряд боевых магов — видео 2 марта, 16:09 Россияне продолжают идти путем нацистской Германии (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

В связи с неспособностью российской армии добиться победы над Украиной военным путем, в РФ создали для поддержки оккупационных сил отряд боевых магов.

Об этом рассказали сами участники прокремлевского аналога нацистской оккультной организации Аненербе, обнародовав видео одного из своих шабашей.

Чтобы помочь ВС РФ успешно противостоять украинским ведьмам и мольфарам, они облачаются в черные балахоны, собираются вокруг костра и выкрикивают какие-то имена.

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«Нас много человек. И, когда мы увидели, что идет вброс в соцсетях, что украинские ведьмы делают различные ритуалы против наших солдат, мы решили объединиться и стали тоже помогать. А так как у всех есть способности и сила, поэтому мы решили создать боевой отряд магов России», — рассказала одна из его участниц.

По словам женщины, они уже разработали ритуалы, благодаря которым РФ якобы и победит в войне.

«Мы работали по картам, мы работали по фотографиям, поэтому, скорее всего, с первого дня мы уже и работаем на победу, на помощь нашим бойцам», — заверила россиянка.

Впрочем, Третьему рейху оккультизм все равно не помог, поэтому не исключено, что итогом всех этих усилий также станет самоубийство засевшего в бункере диктатора.