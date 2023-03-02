Путинская Аненербе. В РФ для победы над Украиной сформирован первый отряд боевых магов — видео

2 марта, 16:09
Поделиться:
Россияне продолжают идти путем нацистской Германии (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Россияне продолжают идти путем нацистской Германии (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

В связи с неспособностью российской армии добиться победы над Украиной военным путем, в РФ создали для поддержки оккупационных сил отряд боевых магов.

Читайте также:
Гадалки и маги. Как конспирология становится все более актуальным оружием Кремля против Украины — советник главы МВД

Об этом рассказали сами участники прокремлевского аналога нацистской оккультной организации Аненербе, обнародовав видео одного из своих шабашей.

Чтобы помочь ВС РФ успешно противостоять украинским ведьмам и мольфарам, они облачаются в черные балахоны, собираются вокруг костра и выкрикивают какие-то имена.

Видео дня

Читайте также:

Судя по тому, что санкции не ослабли, у Акопяна закончилась мана (Фото:Иван Макеев) Пропаганда в отчаянии. В РФ для борьбы с санкциями решили прибегнуть к «магии»

«Нас много человек. И, когда мы увидели, что идет вброс в соцсетях, что украинские ведьмы делают различные ритуалы против наших солдат, мы решили объединиться и стали тоже помогать. А так как у всех есть способности и сила, поэтому мы решили создать боевой отряд магов России», — рассказала одна из его участниц.

По словам женщины, они уже разработали ритуалы, благодаря которым РФ якобы и победит в войне.

«Мы работали по картам, мы работали по фотографиям, поэтому, скорее всего, с первого дня мы уже и работаем на победу, на помощь нашим бойцам», — заверила россиянка.

Читайте также:
«Война закончится в 2023 году». Шаманы в Перу провели обряд с портретами Зеленского и Путина
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1631258478114226177

Впрочем, Третьему рейху оккультизм все равно не помог, поэтому не исключено, что итогом всех этих усилий также станет самоубийство засевшего в бункере диктатора.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Магия Оккультизм Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X