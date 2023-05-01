В РФ продают пакеты для мусора, посвященные российским военным — фото

1 мая, 17:54
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Новая линейка продукции получила название «ZOV» (Фото:sotaproject/Twitter)

Новая линейка продукции получила название «ZOV» (Фото:sotaproject/Twitter)

Российский маркетинг настолько бессмысленный и беспощадный, что гражданам РФ начали предлагать мусорные пакеты, посвященные ее армии.

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Такая идея пришла в головы сотрудников компании Avikomp, занимающейся производством различных товаров для дома.

Скриншот с bumaga-s.ru
Фото: Скриншот с bumaga-s.ru

Новая линейка продукции получила название «ZOV», которое отсылает к символам агрессии РФ против Украины.

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В компании обещают, что каждый рубль от продажи мусорных пакетов будет отчисляться семьям российских военных преступников.

sotaproject/Twitter
Фото: sotaproject/Twitter
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Напомним, что, когда президент Владимир Зеленский еще в начале полномасштабного вторжения предлагал РФ забрать хотя бы свои трупы, то кремлевский режим, вместо должной организации этого процесса, прислал лишь черные пластиковые пакеты, которые и стали с тех пор самым красноречивым символом провала армии захватчиков в Украине.

«Есть специальный процесс… Мы хотим их передать. Мы хотим их передать, хотим отдавать. Мы не хотим держать трупы, вы ведь это прекрасно понимаете… Они сначала отказывались, потом там еще что-нибудь. Потом какие-то мешки нам предлагали… Это все выглядит, ну, я даже не знаю… Это мусорные пакеты», — рассказал он в марте 2022 года.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Российские военные Полиэтиленовые пакеты Война России против Украины

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