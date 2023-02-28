В РФ эфир телеканалов и радиостанций прервало сообщение об «угрозе ракетного удара» — видео
В МЧС РФ заявили о кибератаке (Фото:Скриншот видео CyberRealms1/Twitter/Коллаж NV)
Во вторник утром, 28 февраля, вещание телеканалов и радиостанций в РФ прервало сообщение об якобы «угрозе ракетного удара».
Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео россиян.
«Внимание, внимание, объявляется воздушная тревога! Всем проследовать в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара!», — объявил женский голос.
На экранах телевизоров предупреждение сопровождалось также соответствующим знаком, призывающим укрыться в бомбоубежище.
Как сообщается, такое предупреждение транслировалось в эфире телеканалов Суббота, 2×2 и ТНТ4, а также радиостанций в Московской, Воронежской, Белгородской и Ленинградской областях.
В МЧС РФ заявил, что предупреждение о «ракетной атаке» было ложным, а его причиной стала кибератака.
О «воздушной угрозе» в РФ было объявлено на фоне атаки дронов, в результате которой прогремели взрывы на территории нефтебазы Роснефти в городе Туапсе Краснодарского края.