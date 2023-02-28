В РФ эфир телеканалов и радиостанций прервало сообщение об «угрозе ракетного удара» — видео 28 февраля, 10:35 В МЧС РФ заявили о кибератаке (Фото:Скриншот видео CyberRealms1/Twitter/Коллаж NV)

Во вторник утром, 28 февраля, вещание телеканалов и радиостанций в РФ прервало сообщение об якобы «угрозе ракетного удара».

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео россиян.

«Внимание, внимание, объявляется воздушная тревога! Всем проследовать в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара!», — объявил женский голос.

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На экранах телевизоров предупреждение сопровождалось также соответствующим знаком, призывающим укрыться в бомбоубежище.

Как сообщается, такое предупреждение транслировалось в эфире телеканалов Суббота, 2×2 и ТНТ4, а также радиостанций в Московской, Воронежской, Белгородской и Ленинградской областях.

В МЧС РФ заявил, что предупреждение о «ракетной атаке» было ложным, а его причиной стала кибератака.

О «воздушной угрозе» в РФ было объявлено на фоне атаки дронов, в результате которой прогремели взрывы на территории нефтебазы Роснефти в городе Туапсе Краснодарского края.