В РФ эфир телеканалов и радиостанций прервало сообщение об «угрозе ракетного удара» — видео

28 февраля, 10:35
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В МЧС РФ заявили о кибератаке (Фото:Скриншот видео CyberRealms1/Twitter/Коллаж NV)

В МЧС РФ заявили о кибератаке (Фото:Скриншот видео CyberRealms1/Twitter/Коллаж NV)

Во вторник утром, 28 февраля, вещание телеканалов и радиостанций в РФ прервало сообщение об якобы «угрозе ракетного удара».

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео россиян.

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«Внимание, внимание, объявляется воздушная тревога! Всем проследовать в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара!», — объявил женский голос.

Видео дня

На экранах телевизоров предупреждение сопровождалось также соответствующим знаком, призывающим укрыться в бомбоубежище.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1630490970495107073?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg
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Как сообщается, такое предупреждение транслировалось в эфире телеканалов Суббота, 2×2 и ТНТ4, а также радиостанций в Московской, Воронежской, Белгородской и Ленинградской областях.

В МЧС РФ заявил, что предупреждение о «ракетной атаке» было ложным, а его причиной стала кибератака.

О «воздушной угрозе» в РФ было объявлено на фоне атаки дронов, в результате которой прогремели взрывы на территории нефтебазы Роснефти в городе Туапсе Краснодарского края.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Российские телеканалы Радио Ракетные удары Кибератаки Тревога Война России против Украины

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