«Раскачивание лодки». В РФ по радио передали о «решении Путина» начать вывод российских войск из Украины — видео

12 июля, 16:57
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Вероятно, российские радиостанции снова подверглись кибератаке (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Вероятно, российские радиостанции снова подверглись кибератаке (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Российские радиостанции передали сообщение о якобы решении кремлевского диктатора Владимира Путина начать вывод своих оккупационных войск с территории Украины.

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Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях в среду, 12 июля.

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«Уважаемые слушатели, мы прерываем наш эфир для срочного обращения. В студии работает Егор Стечкин. Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении специальной военной операции (необоснованной вооруженной агрессии — ред.) на территории Украины, выводе российских войск из зоны проведения „СВО“, а также создания демилитаризованной зоны в приграничных с Украиной областях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также, по словам Пескова, сегодня в 20.00 мо московскому времени состоится экстренное обращение президента к народу», — заявил диктор, пообещав подробности в «следующем выпуске новостей».

Видео дня

Вероятно, что российские радиостанции снова столкнулись с кибератакой неизвестных хакеров, взявших их эфир под свой контроль для еще большей дестабилизации общественно-политической ситуации внутри РФ.

Украинские спецслужбы это пока никак не комментировали.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Радио Кибератаки Война России против Украины

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