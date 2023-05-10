Еще одна антиутопия. В РФ памятник убитому в Украине оккупанту открывали под саундтрек из Голодных игр — видео 10 мая, 16:47 Выжить в Голодных играх чрезвычайно сложно (Фото:NV)

В Кяхте республики РФ Бурятия решили установить бюст одного из местных жителей, который отправился на войну против Украины, и был там успешно утилизирован.

При этом открытие памятника прошло под музыкальную тему Horn of Plenty (Рог изобилия) из американского фантастического фильма Голодные игры.

Ирония в том, что речь идет об антиутопии Сьюзен Коллинз, в которой тоталитарный режим заставляет граждан развлекать свои элиты участием в смертельном телевизионном шоу, главной целью которого является выживание в этой кровавой мясорубке.

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При этом, была ли данная композиция подобрана специально, чтобы потроллить сторонников кремлевского режима, поддерживающих отправку российских военных в Украину в качестве «пушечного мяса», либо же организаторы пропагандистского мероприятия просто скачали понравившуюся им торжественную музыку, достоверно не известно.