Российское телевидение назвало своих солдат боевиками. У «глубинного народа» истерика — видео

27 апреля, 14:15
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Боевиками российских солдат назвал телеканал Известия (Фото:Скриншот видео Inshot)

Боевиками российских солдат назвал телеканал Известия (Фото:Скриншот видео Inshot)

Кремлевские пропагандисты допустили забавную опечатку, спровоцировавшую настоящую истерику среди так называемого «глубинного народа».

Так, на телеканале Известия российских солдат, вернувшихся в РФ в рамках обмена пленными с Украиной, неожиданно назвали «боевиками».

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«Да бл*… Ребята, канал Известия. „В результате переговоров из украинского плена возвращены 40 российских боевиков“. Скажите пожалуйста, это что происходит?», — возмутился россиянин, опубликовавший в соцсетях соответствующее видео.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsNV/status/1651556814742339586

Его недовольство разделили и другие граждане РФ, традиционно потребовав кого-то наказать.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Пленные Российские военные Обмен пленными Российская пропаганда Телевидение Война России против Украины

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