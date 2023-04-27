Российское телевидение назвало своих солдат боевиками. У «глубинного народа» истерика — видео 27 апреля, 14:15 Боевиками российских солдат назвал телеканал Известия (Фото:Скриншот видео Inshot)

Кремлевские пропагандисты допустили забавную опечатку, спровоцировавшую настоящую истерику среди так называемого «глубинного народа».

Так, на телеканале Известия российских солдат, вернувшихся в РФ в рамках обмена пленными с Украиной, неожиданно назвали «боевиками».

«Да бл*… Ребята, канал Известия. „В результате переговоров из украинского плена возвращены 40 российских боевиков“. Скажите пожалуйста, это что происходит?», — возмутился россиянин, опубликовавший в соцсетях соответствующее видео.

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Его недовольство разделили и другие граждане РФ, традиционно потребовав кого-то наказать.