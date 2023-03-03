В РФ наемник-«экстрасенс» вербует детей в клуб Вагнеренок, называя себя «ребенком атомной бомбы»

3 марта, 13:36
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Ради лекций наемников ЧВК Вагнера детей освобождают от занятий (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Ради лекций наемников ЧВК Вагнера детей освобождают от занятий (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Для еще большей промывки мозгов российских детей ЧВК российского военного преступника Евгения Пригожина открыла в Петербурге так называемый «молодежный клуб» Вагнеренок.

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Об этом сообщает местное издание Бумага.

Вагнеренок вербует молодежь через соцсети/Бумага
Фото: Вагнеренок вербует молодежь через соцсети/Бумага

В обмен на освобождение от занятий школьников и студентов приглашают на встречи с наемниками, которые делятся с ними своим «опытом».

Видео дня

Одна из встреч клуба в здании «ЧВК Вагнер Центра». В мешках, вероятно, наемники-лекторы…/Бумага
Фото: Одна из встреч клуба в здании «ЧВК Вагнер Центра». В мешках, вероятно, наемники-лекторы…/Бумага

Одним из таких «лекторов» оказался вагнеровец Виктор Шмарковский, который назвает себя «ребенком первой атомной бомбы».

Наемник-
Фото: Наемник-"экстрасенс" Виктор Шмарковский/Бумага
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Отвечая на вопрос одного из подростков, как он относится к «экстрасенсам в спецназе», наемник заявил, что сам обладает «сверхспособностями».

В частности, по словам Шмарковского, он «излучает дельта-волны», а его мозг «способен выдержать любой удар из-за скопления жидкости в определенных зонах».

Кроме того, выступать в клубе приглашают депутатов госдумы, кремлевских пропагандистов и других неадекватных лиц, обучающих молодежь «патриотизму».

Однажды на сходку Вагнеренка явился целый депутат госдумы Сергей Миронов/Бумага
Фото: Однажды на сходку Вагнеренка явился целый депутат госдумы Сергей Миронов/Бумага
Спиритисты Вагнеренка вызывают дух патриотизма/Бумага
Фото: Спиритисты Вагнеренка вызывают дух патриотизма/Бумага
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Санкт-Петербург Частная военная компания Вагнера ЧВК Дети Евгений Пригожин

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