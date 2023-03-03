В РФ наемник-«экстрасенс» вербует детей в клуб Вагнеренок, называя себя «ребенком атомной бомбы»
Ради лекций наемников ЧВК Вагнера детей освобождают от занятий (Фото:REUTERS/Igor Russak)
Для еще большей промывки мозгов российских детей ЧВК российского военного преступника Евгения Пригожина открыла в Петербурге так называемый «молодежный клуб» Вагнеренок.
Об этом сообщает местное издание Бумага.
В обмен на освобождение от занятий школьников и студентов приглашают на встречи с наемниками, которые делятся с ними своим «опытом».
Одним из таких «лекторов» оказался вагнеровец Виктор Шмарковский, который назвает себя «ребенком первой атомной бомбы».
Отвечая на вопрос одного из подростков, как он относится к «экстрасенсам в спецназе», наемник заявил, что сам обладает «сверхспособностями».
В частности, по словам Шмарковского, он «излучает дельта-волны», а его мозг «способен выдержать любой удар из-за скопления жидкости в определенных зонах».
Кроме того, выступать в клубе приглашают депутатов госдумы, кремлевских пропагандистов и других неадекватных лиц, обучающих молодежь «патриотизму».