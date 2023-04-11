На российском федеральном канале признали занижение своих потерь в Украине. Правда понравилась не всем — видео 11 апреля, 10:18 Пропагандисты поспешили быстро заткнуть неудобного спикера (Фото:Коллаж NV)

Утечка американских документов, которые якобы касаются подготовки контрнаступления ВСУ, открыла глаза некоторых россиян на реальное положение дел на фронте.

В частности, речь идет о потерях ВС РФ, которые оказались в разы выше, чем у украинской армии.

Публикуя указанные документы, кремлевская пропаганда решила их «подкорректировать» в свою пользу в фоторедакторе, чтобы скрыть столь неудобную для себя правду, однако даже в самой России данной фальшивке поверили далеко не все.

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Так, в эфире федерального телевидения РФ один из гостей студии неожиданно решил обратить внимание на факт подделки, чем подверг сомнению официальные данные минобороны страны.

«Действительно, мы отнеслись к этим материалам излишне легкомысленно. Почему это произошло. Во-первых, действительно, те данные о потерях, которые были продемонстрированы на документах, оказались прифотошопленными. Я нашел первоначальную версию этих материалов, и там российские потери обозначались как в несколько раз большие, чем украинские. Что, наверное, больше похоже на правду. По крайней мере признаков фотошопа там нету…», — заявил он, комментируя скандальную утечку.

В свою очередь остальные присутствовавшие, в том числе и ведущий оказались не готовыми к подобным откровениям в прямом эфире пропагандистского телеканала, и сразу же набросились на неудобного спикера, не давая закончить свою мысль.