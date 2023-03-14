Россиянину грозит тюрьма за анекдот о бегстве оккупантов из Херсона 14 марта, 06:42 Россиянин опубликовал анекдот о бегстве окупантов из Херсона (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Жителя Рязанской области РФ обвинили в повторной дискредитации российской армии из-за публикации анекдота о бегстве оккупантов из Херсона.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

9 ноября он опубликовал анекдот в соцсети ВКонтакте. Звучал анекдот так: «Давненько не читал действительно смешных анекдотов: Сергей, а почему мы отступаем от Херсона? Володя, так ты сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов…».

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В феврале силовики пришли к нему домой, повалили его на пол, избили и надели ему наручники. В его доме провели обыск, изъяли телефоны и ноутбук.

Уголовное дело возбуждено по статье о повторной дискредитации российской армии (Статья 280.3 Уголовного кодекса РФ). Летом россиянина уже штрафовали на 30 тысяч рублей из-за комментариев в российской соцсети.