«Кровать героя». В РФ придумали очень странный способ «почтить память» убитых в Украине оккупантов — фото 19 сентября, 14:13 Россияне оградили кровать убитого в Украине оккупанта, как «музейный экспонат» (Фото:wartranslated/X)

После пропагандистской акции «парта героя», в рамках которой российских школьников заставляли сидеть на уроках за некими подобиями могильных плит, в РФ придумали еще более кринжовый способ «почтить память» своих военных преступников.

Фото: mosreg.ru

Так, сослуживцы ликвидированного в Украине оккупанта из 76-й дивизии ВДВ Ивана Ахтырского решили создать в своем штабе его личный уголок, выложив в соцсети соотетствующие фото.

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При этом речь идет не об обычном мемориале с его снимками и личными вещами, а о целой композиции, которая представляет собой спальню с тумбочкой, настенной полкой, и кроватью, застеленной покрывалом с символикой 175-го отдельного разведывательного батальона.

Более того, российским десантникам этого показалось мало, и они решили выкрутить градус абсурда на максимум, огородив свою странную инсталляцию, как настоящий «музейный экспонат».

Фото: wartranslated/X

Фото: wartranslated/X

Запустят ли в РФ в конце концов акцию «унитаз героя», пока не ясно, но, похоже, что к этому все и идет.