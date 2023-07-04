Дон-дон — бекон. Пропаганда РФ изобразила кадыровцев в образе свиней — фото

4 июля, 16:44
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Кадыровцы были представлены в российском комиксе в образе Пятачка (Фото:ElectricReborn/Twitter)

Кадыровцы были представлены в российском комиксе в образе Пятачка (Фото:ElectricReborn/Twitter)

Кремлевские пропагандисты решили высмеять американцев за их толерантность к ЛГБТ-сообществу, оскорбив при этом кремлевскую марионетку во временно оккупированной Ичкерии Рамзана Кадарова и его боевиков.

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Дело в том, что в РФ выпустили комикс, призванный унизить США, в котором россияне были представлены в образе Винни Пуха из советского мультфильма, а лояльные им чеченцы — Пятачка.

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При этом напомним, что последний является свиньей, а эти животные в исламе считаются «грязными».

ElectricReborn/Twitter
Фото: ElectricReborn/Twitter
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И хотя американцы в комиксе показаны как петухи, вряд ли это способно их хоть как-то задеть.

В то же время у кадыровцев то, что их сравнивают со свиньями, скорее всего, может вызвать очень сильное жжение в области чуть ниже спины, с соответствующими последствиями для авторов данного «произведения».

Некоторые пользователи также отметил, что изображенные в нем события смогут достоверно отражать реальность только в том случае, если в образе петуха представить не США, а ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

petrenkoandryi/instagram.com
Фото: petrenkoandryi/instagram.com

Ни Кадыров, ни его люди на данный комикс пока никак не отреагировали.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия ЛГБТ Кадыровцы Комикс Рамзан Кадыров Чеченцы Российская пропаганда Свиньи Война России против Украины

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