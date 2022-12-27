У кремлевской пропаганды истерика из-за карты с расчлененной Россией в кабинете Буданова — видео 27 декабря, 14:17 Россияне восприняли троллинг Кирилла Буданова за чистую монету (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

В среде кремлевских пропагандистов началась настоящая истерика из-за карты с расчлененной Россией, которую они заметили в кабинете начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Согласно прогнозу одного из их так называемых «военных экспертов», это может свидетельствовать о планах ВСУ по захвату РФ.

«Вооруженные силы Украины в настоящее время готовы сейчас провести крупномасштабную наступательную операцию, и разгромить врага — ВС РФ. Решительно, полностью, в течение нескольких месяцев. Как минимум — к лету… Вот эта карта, которую себе повесил Буданов — так будет разделена Россия. Вот к этому они нас готовят», — предупредил он граждан РФ.

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Согласно карте, которая, вероятно, является лишь троллингом со стороны главы ГУР, после поражения россиян Курская и Белгородская области должны отойти Украине, Калининградская — Германии, Карелия — Финляндии, а Курильские острова — Японии.