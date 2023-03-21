«Заберет ресурсы, но не идентичность». Российские пропагандисты предлагают сделать РФ вассалом Китая 21 марта, 10:53 В соцсетях шутят, что РФ уже сейчас находится в вассальном положении (Фото:TonyTakitani555/Twitter)

На фоне визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина в РФ открыто заговорили о необходимости сделать ее вассалом Китая.

С таким предложением выступили, в частности, известные пропагандисты российского имперского национализма Митя Ольшанский и Егор Холмогоров, на что обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

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Суть обнародованного ими текста сводится к тому, что, поскольку Россия слабая и не может самостоятельно обеспечить свои интересы, а иметь какие-либо отношения с США не хочет, то все что ей остается — это лечь под Китай.

«Почему Россия в 21 веке должна быть вассалом Китая, а не США. Китай, в отличие от Америки, претендует на наши ресурсы, но не на нашу идентичность. Им все равно, что мы думаем о гендере и травме, феминизме и ЛГБТ, о русскости и украинстве, о московском и греческом православии, атеизме и униатстве, об активизме и воукизме. Китайцы не занимаются миссионерством и сменой чужой идентичности», — говорится в посте.

Инфографика: Скриншот t.me/komissarischezaet

Позже этот же тезис подхватили и другие кремлевские пропагандисты.

«Дело в том, что Россия, которая вошла в XXI век неконкурентноспособной в высокотехнологичных отраслях (это тоже надо признать), имеет не тот самостоятельный вес на политической арене, чтобы напрямую противостоять США. И выбор у нас, собственно, не велик. Повернуться либо на Запад, либо на Восток», — пишет Мария Дегтерева, заявляя, что у РФ просто нет другого выбора, как примкнуть к Китаю.

Инфографика: Скриншот с Forpost

В свою очередь Казанский отмечает, что ранее все эти люди называли Украину «колонией США», а теперь сами мечтают о внешнем управлении.

«Получается, что весь смысла нападения на Украину для них не в утверждении своего величия (которого нет), а чтобы нас тоже сделать вассалами Китая. Именно за это сегодня и гибнут тысячи российских солдат в мясных штурмах и превращаются в руины города Донбасса. Воистину, нет ничего более жалкого и позорного, чем русский имперец-националист. Не понимаю, как их подписчикам не стыдно», — написал журналист.