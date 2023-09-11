Кремлевские «оракулы». В РФ опубликовали первые результаты выборов в Якутии еще до окончания голосования 11 сентября, 12:59 В ЦИК РФ утверждают, что победу одерживает кандидат от правящей партии Единая Россия (Фото:NV)

В поисках своего особого пути развития «демократии» россияне уже открыто обсуждают возможный отказ от выборов, тем более что кремлевский режим и так давно превратил их в фикцию с голосованием на пеньках.

Так, по словам спикера кремлевского режима Дмитрия Пескова, в условиях сегодняшних реалий в РФ этой процедурой якобы можно смело пренебречь.

«Наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов», — заявил он в интервью The New York Times.

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В свою очередь ЦИК РФ в ходе выборах главы Якутии в рамках так называемого «единого голосования» решили упустить такую незначительную формальность как подсчет протоколов, и сразу объявил его результаты еще до закрытия избирательных участков.

Соответствующую информацию обнародовали у себя в соцсетях пропагандистские ресурсы ТАС и РИА Новости.

В частности, еще за 23 минуты до закрытия избирательных участков они утверждали, что действующий глава Якутии Айсен Николаев из правящей партии Единая Россия лидирует с результатом «59,29% после обработки 0,37% бюллетеней».

Фото: Скриншот t.me/rian_ru

«Скорее всего, мы стали свидетелями публикации планируемого результата, под который должны подгоняться остальные данные», — предположили в Telegram-канале «Выборы, всем ЦЫК».

В свою очередь в ЦИК признали, что обнародовали информацию раньше времени, однако настаивают, что она «никаких искажений не было».