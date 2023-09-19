Нардеп от Слуги народа предложил использовать заключенных для генерации электроэнергии 19 сентября, 10:43 Заключенных предлагают посадить за велогенарационные установки (Фото:СБУ)

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 10057, который предусматривает привлечение заключенных к генерации электроэнергии с помощью специальных велоустановок.

Его инициатором выступил народный депутат от Слуги народа Сергей Гривко.

Фото: Скриншот/Сергей Гривко/Facebook

Согласно предложенному документу, если осужденные будут выполнять нормы, определенные Министерством юстиции, то их срок будет уменьшаться на 3 дня каждый месяц (но не более 10 месяцев в год).

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Гривко настаивает, что польза от его «креативной» идеи будет заключаться не только в генерации электроэнергии, но и в экономии на содержании заключенных, которая благодаря тому, что они будут выходить на свободу досрочно, составит «примерно до 8% (до 200 млн в гривен)».

«Этим законопроектом показываю альтернативные возможности для наполнения энергетической системы, которые можно имплементировать в активный спорт, спортивные залы и другие структуры. Было бы круто увидеть тренажерный зал, генерирующий электроэнергию. Чтобы создать что-нибудь новое, нужно действовать решительно, настойчиво, креативно и иначе. Все ресурсы ради победы. Теперь слово за обществом», — написал нардеп у себя в Facebook, предложив «мотивировать» на реализацию своей идеи около 50 тысяч заключенных.

Стоит напомнить, что Гривко был соавтором скандального законопроекта, предоставающий право командиров расстреливать военнослужащих за дезертирство и неисполнение приказов. После резонанса в СМИ документ был в итоге отозван.